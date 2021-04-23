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وسائل إعلام: محمد صلاح يحذف صور زوجته

الرياضة

وسائل إعلام: محمد صلاح يحذف صور زوجته
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تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن موقف "غير مفهوم" حتى الآن من النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

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وقالت إن صلاح أقدم على حذف كل الصور التي تظهر بها زوجته وأم ابنتيه، ماجي صادق، على حسابه في موقع "إنستغرام"، بعدما سبق وأن ظهرت إلى جواره بمجموعة من الصور خلال عدة مناسبات.

وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، قد قرر منح شارة قيادة منتخب "الفراعنة"، إلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

المصدر: الوطن

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