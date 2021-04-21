 
مباشر
عاجل
انفجار قوي يهز موقعا لاختبار الصواريخ وسط إسرائيل

أتليتيكو مدريد أول نادي إسباني ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

الرياضة

أتليتيكو مدريد أول نادي إسباني ينسحب من دوري السوبر الأوروبي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8gn

أعلن أتليتيكو مدريد في بيان اليوم الأربعاء أن النادي الإسباني لكرة القدم بات أحدث المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأكد أتليتيكو في بيان أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بنفس الشكل وقال إن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة لهذا القرار.

إقرأ المزيد
رسميا.. انسحاب آخر الأندية الإنجليزية من مشروع
رسميا.. انسحاب آخر الأندية الإنجليزية من مشروع "السوبر الأوروبي"

وانسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي  الثلاثاء ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يكمل تشيلسي عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا