رسميا.. انسحاب آخر الأندية الإنجليزية من مشروع "السوبر الأوروبي"

أعلن تشيلسي الإنجليزي انسحابه رسميا من مشروع دوري السوبر الأوروبي، ليغلق الباب كآخر الأندية الإنجليزية المغادرة من المسابقة التي لم تبصر النور بعد.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق أن تشيلسي ومانشستر سيتي انسحبا، قبل أن يعلن السيتي انسحابه رسميا، تلاه انسحاب أربعة أندية إنجليزية هم أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، ليبقى الجميع بانتظار إعلان تشيلسي واستكمال عقد الستة الكبار الإنجليز.



وقال تشيلسي في بيانه:"كما أفادت التقارير هذا المساء، نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه تأكيد أنه بدأ إجراءاته الرسمية للانسحاب من المجموعة المطورة لخطط إطلاق دوري السوبر الأوروبي".

مضيفا:"بعد انضمامنا للمجموعة الأسبوع الماضي، كان لدينا الوقت الكافي للتفكير في المسألة بشكل كامل، وقررنا أن استمرار مشاركتنا في هذه الخطط لن تكون في مصلحة النادي ومشجعيه وعموم مجتمع كرة القدم".

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 20, 2021

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وتشير التقارير عن انسحاب ناديي "ميلان" و"إنتر ميلان" الإيطاليين، وعزم برشلونة التخلي عن المشروع ايضا.

وبالتالي توقف مشروع "السوبر ليغ" بعد يومين فقط من تأسيسه وقبل انطلاقه الحقيقي في ظل ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحادات والدوريات الوطنية والمشجعين.

وكان 12 ناديا من إنجلترا (مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتشلسي، وتوتنهام، وأرسنال) وإيطاليا (يوفنتوس، وميلان، وإنتر ميلان) وإسبانيا (برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد)، أعلنت خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافا دائمين في البطولة.

المصدر: chelseafc.com