انسحاب ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام من دوري السوبر الأوروبي

أعلنت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام الإنجليزية انسحابها من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد أقل من 48 ساعة على تأسيس البطولة الجديدة.

لن نشارك في دوري السوبر الأوروبي.#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) April 20, 2021

وانضمت الأندية الإنجليزية الأربعة إلى مانشستر سيتي الذي أعلن في وقت سابق انسحابه.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

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وذكرت العديد من التقارير أن تشيلسي يستعد أيضا للانسحاب من البطولة، وإذا انسحب "البلوز" فستفقد البطولة الجديدة أعضاءها الإنجليز المؤسسين الستة.

ويأتي انسحاب الأندية الخمسة بعد المظاهرات والحملات المناهضة للبطولة الجديدة التي شنتها جماهير الأندية الإنجليزية، بالإضافة للرفض الذي قابله الإعلان عن البطولة من الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة المشجعين.

يذكر أن اتحادي كرة القدم، الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا"، أعلنا رفضهما القاطع لهذه البطولة، مهددين الأندية بعقوبات مغلظة، فضلا عن إمكانية حرمان لاعبيها من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المحافل الدولية.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: RT