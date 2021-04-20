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رسميا.. مانشستر سيتي أول المنسحبين من دوري السوبر الأوروبي

الرياضة

رسميا.. مانشستر سيتي أول المنسحبين من دوري السوبر الأوروبي
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء انسحابه من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد أقل من 48 ساعة على تأسيس البطولة الجديدة.

ونشر مانشستر سيتي بيانا رسميا جاء فيه: "يؤكد نادي مانشستر سيتي أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي".

وكانت العديد من التقارير البريطانية في الساعات الماضية قد أكدت أن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين يفكران جديا بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

وكشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية وشبكة "بي بي سي" البريطانية في وقت سابق، عن عزم إدارة تشيلسي الانسحاب من دوري السوبر، وأنها تقوم بإعداد الوثائق اللازمة للتقدم بهذا الطلب.

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ورحب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" على الفور بقرار مانشستر سيتي.

وقال: "يسعدني أن أرحب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية .. يتطلب الأمر شجاعة للاعتراف بالخطأ لكني لم أشك أبدا في أن لديهم القدرة والفطرة السليمة لاتخاذ هذا القرار".

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: RT + رويترز

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