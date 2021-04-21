"السوبر ليغ" يعلن إعادة تشكيله بعد انسحاب الأندية الانجليزية

أعلن دوري "السوبر ليغ" بعد انسحاب الأندية الانجليزية من المشروع، أنه سيركز جهوده على "إعادة التشكيل".

وقال "السوبر ليغ" في بيان له، مساء الثلاثاء، إنه "على الرغم من إعلان الأندية الانجليزية انسحابها بعد أن كانت مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات بسبب الضغوط عليها، نحن مقتنعون بأن مقترحنا يتماشى كليا مع القانون والقواعد الأوروبية".

وتابع البيان: "نظرا للظروف الراهنة سنعيد النظر في الخطوات المناسبة أكثر لإعادة تشكيل المشروع، آخذين بعين الاعتبار دائما أهدافنا التي تتثمل في عرض أحسن تجربة ممكنة على المشجعين مع زيادة المدفوعات التضامنية لأسرة كرة القدم بأكملها".

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ويأتي ذلك على خلفية انسحاب معظم الأندية التي أعلنت عن تأسيس "السوبر ليغ" مساء الأحد الماضي بمثابة الدوري البديل لأقوياء الكرة الأوروبية.

ومن أصل الأندية الـ 12 التي أسست المشروع، أعلنت جميع الأندية الانجليزية الستة انسحابها يوم الثلاثاء، إضافة إلى التقارير عن انسحاب ناديي "ميلان" و"إنتر ميلان" الإيطاليين.

وبالتالي توقف مشروع "السوبر ليغ" بعد يومين فقط من تأسيسه وقبل انطلاقه الحقيقي في ظل ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحادات والدوريات الوطنية والمشجعين.

المصدر: "رويترز"