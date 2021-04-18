ميلان يهزم جنوى ويتشبث بوصافة "الكالتشيو"

حقق نادي ميلان، فوزا صعبا وثمينا على ضيفه جنوى، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز أنتي ريبيتش، هدف التقدم لميلان، في الدقيقة 13، قبل أن يدرك جنوى التعادل في الدقيقة 37، بهدف حمل توقيع ماتيا ديسترو.

واستعاد "الروسونيري" تقدمه مجددا بهدف جاء بنيران صديقة، سجله لاعب جنوى، جيانلوكا سكاماكا، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 68.

ورفع ميلان بعد هذا الفوز، رصيده إلى 66 نقطة، ليعزز موقعة في وصافة "الكالتشيو"، متخلفا بفارق 8 نقاط عن المتصدر إنتر، الذي سيواجه في وقت لاحق اليوم الأحد نابولي، ومتقدما بـ5 نقاط على يوفنتوس، الثالث، الذي يلعب اليوم أيضا ضد أتالانتا.

أما جنوى، فقد تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT