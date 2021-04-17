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النصر السعودي يهزم السد القطري (فيديو)

الرياضة

النصر السعودي يهزم السد القطري (فيديو)
twitter.com/TheAFCCL
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تغلب نادي النصر السعودي على السد القطري (3-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية النصر كل من اللاعبين، المغربي عبد الرزاق حمد الله، وعبد المجيد محمد الصليهم، وخالد عيسى الغنام، في الدقائق (37 من ضربة جزاء، 79، 90) على الترتيب.

بينما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف السد اليتيم، عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد "آزادي" في الهند.

وحقق نادي النصر بذلك باكورة انتصاراته، وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه فولاد خوزستان الإيراني، الذي تغلب بدوره على بهدف واحد على الوحدة الإماراتي، صاحب المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة.

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في حين تراجع السد القطري إلى المركز الرابع والأخير على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة أيضا.

المصدر: RT 

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