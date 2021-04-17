برسيبوليس الإيراني يقلب الطاولة على الريان القطري (فيديو)

حول فريق برسيبوليس الإيراني تأخره بهدف إلى فوز على الريان القطري (3-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووضع القطري نايف عبدالرحيم الحضرمي فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الـ19 من زمن الشوط الأول.

ورد الإيراني كمال الدين كاميابيناي بهدف التعادل، في الدقيقة 47، ومن ثم أحرز زميله المهاجم شهريار مغانلو هدفين متتاليين، في الدقيقتين (49 و57) من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد "آزادي" في الهند.

وحقق فريق برسيبوليس انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق أربع نقاط على وصيفه فريق جوا الهندي، الذي تعادل من دون أهداف مع الوحدة الإماراتي، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

بينما تراجع الريان القطري إلى المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة أيضا.

المصدر: RT