شاهد.. عمر السومة يسجل هدفين بطعم العلقم في مرمى استقلال طهران

ألحق فريق استقلال طهران الإيراني هزيمة ساحقة بمنافسه الأهلي السعودي (5-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، في مستهل مشوارهما في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووقع على خماسية الفريق الإيراني كل من اللاعبين، فارشيد إسماعيل (د. 5)، ومحمد نادري (د. 54)، ومهدي قائدي (د. 67 و86)، والمالي شيخ دياباتي (د. 88 من ضربة جزاء).

بينما سجل المهاجم السوري عمر السومة هدفي الفريق السعودي في الدقيقتين (27 من ضربة جزاء، و79) من عمر المباراة، التي أقيمت على أستاد "آزادي" في الهند.

هدف #الاهلي الاول عن طريق التاريخي عمر السومة . pic.twitter.com/Cz43BauvsW — عزيزان (@azizinafc) April 15, 2021

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وتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الدحيل القطري الذي تغلب بدوره على الشرطة العراقي بهدفين من دون رد.

المصدر: RT