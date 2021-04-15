"الشرطة" العراقي يتعرض لـ"نيران صديقة"

استهل نادي الدحيل القطري مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على الشرطة العراقي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وجاء هدف الدحيل الأول بـ"نيران صديقة" سجله الكيني ميكاييل أولونجا مهاجم الشرطة خطأ في مرماه، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول. ومن ثم أحرز المهاجم البرازيلي إيدميلسون جونيور هدف الأمان الثاني للفريق القطري، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، الذي أقيم على أستاد "آزادي" في الهند.

وحصد نادي الدحيل بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، بانتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستجمع فريقي الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT