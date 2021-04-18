بالفيديو.. عمر السومة ينقذ الأهلي بهدف قاتل

أنقذ السوري عمر السومة فريقه الأهلي السعودي من الهزيمة أمام منافسه الدحيل القطري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتقدم الفريق القطري بهدف سجله المهاجم الكيني ميكاييل أولونجا في الدقيقة 53، ورد عمر السومة بهدف التعادل في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على أستاد "آزادي" في الهند.

العكيد #عمر_السومة يسجل هدف في الدقيقة الأخيرة🔥 وينقذ الأهلي من الخسارة من الدحيل في دوري أبطال آسيا،

المباراة انتهت بالتعادل 1/1 pic.twitter.com/nYpc85oO2I — شبكة الكرة السورية (@Shabka_syr) April 18, 2021

وحصل الأهلي بذلك على باكورة نقاطه في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد هزيمته الساحقة أمام (2-5) أمام استقلال طهران الإيراني في الجوة الافتتاحية، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

بينما انفرد الدحيل بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة استقلال طهران والشرطة العراقي.

المصدر: RT