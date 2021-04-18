 
مباشر

بالفيديو.. عمر السومة ينقذ الأهلي بهدف قاتل

الرياضة

بالفيديو.. عمر السومة ينقذ الأهلي بهدف قاتل
twitter.com/ALAHLI_FC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7vd

أنقذ السوري عمر السومة فريقه الأهلي السعودي من الهزيمة أمام منافسه الدحيل القطري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتقدم الفريق القطري بهدف سجله المهاجم الكيني ميكاييل أولونجا في الدقيقة 53، ورد عمر السومة بهدف التعادل في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على أستاد "آزادي" في الهند.

وحصل الأهلي بذلك على باكورة نقاطه في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد هزيمته الساحقة أمام (2-5) أمام استقلال طهران الإيراني في الجوة الافتتاحية، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

بينما انفرد الدحيل بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة استقلال طهران والشرطة العراقي.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا