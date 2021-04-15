شاهد.. هدف بـ"بمقصية" إيرانية المرشح الأبرز لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء يوم الأربعاء، عن قائمة الأهداف الأربعة المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في مباريات الإياب ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولعل مصير جائزة هدف الأسبوع في إياب الدور ربع النهائي "للتشامبونز ليغ" محسوم سلفا، فمن المرجح أن ينالها الإيراني مهدي طارمي، مهاجم فريق بورتو البرتغالي، الذي يعد المرشح الأبرز لنيل الجائزة، بهدفه العالمي في مرمى مضيفه تشيلسي (1-0)، أحرزه بتسديدة "مقصية" رائعة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

«Порту» красиво ушел из ЛЧ 😍😍😍



Только посмотри на этот чудо-голище ударом через себя на последней минуте 🔥 pic.twitter.com/RS256hzn2T — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

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كما دخل القائمة هدفان من مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه بوروسيا (2-1) التي جمعتهما أمس الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأول، هو هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند الذي أحرزه لاعبه الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام (17 عاما) في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، والثاني هو هدف النجم الإنجليزي الصاعد فيل فودين، الذي سجله بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

أما الرابع فهو هدف الفوز الوحيد لبايرن ميونخ في مرمى مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجله المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

المصدر: ChampionsLeague/twitter