وكيل نيمار يكشف مستقبله وأسباب فشل صفقة عودته لبرشلونة

تحدث أندريه كوري الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان عن فرص عودة المهاجم إلى فريقه السابق برشلونة، وسبب فشل صفقة الانتقال في عام 2019.

وأجرى برشلونة مفاوضات مطولة بشأن عودة نيمار إلى داخل أسوار "كامب نو"، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع فريق باريس سان جيرمان.

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ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن كوري، قوله: "سيتمكن نيمار من اللعب على مستو عالي لمدة 5 أو 6 سنوات أخرى. وسيبقى ميسي بالتأكيد، ليحييا ذلك السحر الذي كانا يفعلانه معا".

وأضاف "في صيف عام 2019، كنا قريبين جدا من التوصل إلى صفقة، ولكن انتقال غريزمان كان قد تم بالفعل بحلول ذلك الوقت، لذا أصبحت الأمور صعبة من الناحية المالية".

وكشف أن: "باريس سان جيرمان طلب 150 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات نيمار، إضافة إلى ثلاثة لاعبين، راكيتيتش وتوديبو وديمبيلي. وبينما عرض ممثلو برشلونة 130 مليون يورو بدلا من 150".

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان صيف 2022، ويقدر موقع "Transfermarkt" القيمة السوقية الحالية للنجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما، بـ110 مليون يورو.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن، بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات