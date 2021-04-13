 
مباشر

وكيل نيمار: الخليفي قال "لن يرحل حتى مقابل المليار" ردا على عرض ضخم من ريال مدريد

الرياضة

وكيل نيمار: الخليفي قال
Reuters /Christian Hartmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6bs

كشف فاغنر ريبيرو، الوكيل السابق للنجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن تفاصيل محاولة ريال مدريد للتعاقد مع نجم منتخب السيليساو".

وقال ريبيرو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب - L`Equipe" الفرنسية: "ريال مدريد كان على استعداد لدفع 300 مليون يورو مقابل ضم نيمار، ولكن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي رد بأنه لن يغادر حتى مقابل المليار".

إقرأ المزيد
وكيل نيمار يكشف مستقبله وأسباب فشل صفقة عودته لبرشلونة
وكيل نيمار يكشف مستقبله وأسباب فشل صفقة عودته لبرشلونة

واستعرض ريبيرو لائحة المرشحين المحتملين لضم النجم البرازيلي، قائلا: "ريال مدريد يعاني من مشاكل مالية. برشلونة؟ إنه أسوأ حالا. في إيطاليا؟ لا يمكن لأي ناد أن ينافس. مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي؟ لا أعتقد ذلك".

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن نيمار البالغ من العمر 29 عاما، قد أوقف المفاوضات مع النادي الباريسي بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي في عام 2022.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا