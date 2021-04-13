وكيل نيمار: الخليفي قال "لن يرحل حتى مقابل المليار" ردا على عرض ضخم من ريال مدريد

كشف فاغنر ريبيرو، الوكيل السابق للنجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن تفاصيل محاولة ريال مدريد للتعاقد مع نجم منتخب السيليساو".

وقال ريبيرو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب - L`Equipe" الفرنسية: "ريال مدريد كان على استعداد لدفع 300 مليون يورو مقابل ضم نيمار، ولكن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي رد بأنه لن يغادر حتى مقابل المليار".

«Реал» предлагал €300 млн за Неймара 💰💰💰



Но президент «ПСЖ» сказал, что не отпустит бразильца даже за миллиард 🤯



А еще его бывший агент порассуждал, кто может позволить себе Нея (спойлер: никто):https://t.co/OZgpMV8ZQg



📷 инстаграм Неймара pic.twitter.com/lBCr6yylMd — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

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واستعرض ريبيرو لائحة المرشحين المحتملين لضم النجم البرازيلي، قائلا: "ريال مدريد يعاني من مشاكل مالية. برشلونة؟ إنه أسوأ حالا. في إيطاليا؟ لا يمكن لأي ناد أن ينافس. مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي؟ لا أعتقد ذلك".

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن نيمار البالغ من العمر 29 عاما، قد أوقف المفاوضات مع النادي الباريسي بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي في عام 2022.

المصدر: وكالات