أتلتيكو مدريد يستعيد الصدارة من جاره الريال بتعادل مخيب أمام ريال بيتيس (فيديو)
أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وافتتح أتلتيكو باب التسجيل عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة الخامسة، وعادل لأصحاب الأرض كريستيان تيلو في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.
HIGHLIGHTS | @CarrascoY21 and @ctello91 on target in a draw at the Benito Villamarin. 🎯— LaLiga English (@LaLigaEN) April 11, 2021
📺 #RealBetisAtletipic.twitter.com/a9hOl9cWuI
وبهذا التعادل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة واستعاد الصدارة من جاره الريال صاحب الـ66 نقطة والذي صعد أمس السبت إلى المركز الأول بعد أن حسم الكلاسيكو الإسباني بتغلبه بنتيجة 2-1 على غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ65 نقطة في المركز الثالث.
8⃣ games to go, and so much to play for...— LaLiga English (@LaLigaEN) April 11, 2021
❤️ if you're excited for the #LaLigaSantander run-in!#LiveStandingspic.twitter.com/vHz0Ly3K2i
وفرط أتلتيكو في مباراة اليوم بنقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، وواصل إهدار النقاط بعد خسارته في الجولة الماضية أمام إشبيلية بهدف دون مقابل.
في المقابل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 47 نقطة، في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT