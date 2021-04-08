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وفاة كورينتسوف البطل الأولمبي السوفيتي في رفع الأثقال

الرياضة

وفاة كورينتسوف البطل الأولمبي السوفيتي في رفع الأثقال
Sputnik Дмитрий Донской
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نعى الأمين العام للاتحاد الروسي لرفع الأثقال ألكسندر كيشكين، البطل الأولمبي السوفيتي فيكتور كورينتسوف الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 80 عاما.

وحقق كورينتسوف خلال مسيرته الكثير من الألقاب العالمية برفع الأثقال أهمها ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي عام 1968، وفضية أولمبياد طوكيو عام 1964، وتوج بطلا للعالم 6 مرات وبطلا لأوروبا في 7 مناسبات.

وحقق كورينتسوف خلال مسيرته 26 رقما قياسيا عالميا.

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المصدر: rsport.ria.ru + sportrbc.ru

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