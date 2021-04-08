وفاة كورينتسوف البطل الأولمبي السوفيتي في رفع الأثقال

نعى الأمين العام للاتحاد الروسي لرفع الأثقال ألكسندر كيشكين، البطل الأولمبي السوفيتي فيكتور كورينتسوف الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 80 عاما.

وحقق كورينتسوف خلال مسيرته الكثير من الألقاب العالمية برفع الأثقال أهمها ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي عام 1968، وفضية أولمبياد طوكيو عام 1964، وتوج بطلا للعالم 6 مرات وبطلا لأوروبا في 7 مناسبات.

وحقق كورينتسوف خلال مسيرته 26 رقما قياسيا عالميا.

Олимпийский чемпион 1968 года по тяжелой атлетике Виктор Куренцов умер в возрасте 80 лет. Он шесть раз выигрывал чемпионаты мира, семь раз — континентальные первенства. За время карьеры Куренцов установил 26 мировых рекордов.https://t.co/MfC2ZZjPIHpic.twitter.com/UmLeAh1Yr5 — РБК (@ru_rbc) April 8, 2021

Умер многократный чемпион мира, Европы и СССР по тяжёлой атлетике Виктор Куренцов. На его счету 26 мировых рекордов и медали на двух Олимпийских играх:https://t.co/nI5JhmhRPz — Аргументы и факты (@aifonline) April 8, 2021

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المصدر: rsport.ria.ru + sportrbc.ru