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وفاة الروسي فلاسوف أسطورة رفع الأثقال عن 86 عاما

الرياضة

وفاة الروسي فلاسوف أسطورة رفع الأثقال عن 86 عاما
Sputnik Шипунов
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توفي الرباع الأسطوري الروسي يوري فلاسوف بطل أولمبياد 1960 في رفع الأثقال اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

وحقق فلاسوف خلال مسيرته 31 رقما قياسيا عالميا، والكثير من الألقاب، أهمها: ذهبية أولمبياد روما عام 1960، وفضية أولمبياد طوكيو عام 1964، وتوج بطلا للعالم أربع مرات وبطلا لأوروبا في ست مناسبات.

وشارك فلاسوف في نهاية حياته المهنية في العديد من الأنشطة الأدبية والسياسية، وترأس اتحاد رفع الأثقال والجمباز في الاتحاد السوفييتي السابق، وفي عام 1996 ترشح لرئاسة روسيا.

المصدر: RT

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