كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام من أجل حماية رياضييها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية خبر عدم مشاركة الجارة الشمالية في الألعاب الرياضية المرتقبة، دون الخوض في تفاصيل بشأن مصادرها.

وكان متحدث باسم منظمي أولمبياد طوكيو قال إن السلطات في أوساكا طلبت رسميا إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في مناطق المدينة الواقعة في غرب اليابان، غير أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أصر على أن بلاده ستمضي في تنظيم الأولمبياد كما هو مقرر.

وسجلت السلطات اليابانية 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو أمس الاثنين، مقارنة مع ذروة الإصابات التي تجاوزت 2500 في يناير.

كما عربت السلطات الصحية في اليابان، أمس الإثنين، عن خشيتها من تفشي موجة رابعة ناشئة من جائحة كورونا مدفوعة بطفرات جديدة من الفيروس، قبل 109 أيام فقط على أولمبياد طوكيو.

المصدر: وكالات