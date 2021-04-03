شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا ملعوبا "كوبري"

تقدم فريق ليفربول على مضيفه أرسنال (2-0) في المباراة الجارية بينهما اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البرتغالي البديل ديوغو جوتا التسجيل "للريدز" في الدقيقة الـ64، بتسديدة رأسية رائعة.

وضاعف زميله النجم المصري محمد صلاح النتيجة، عند الدقيقة الـ68، بعد مجهود فردي كبير أرسل الكرة من بين قدمي حارس المرمى الألماني بيرند لينو، في اللقاء المقام على "الإمارات" بالعاصمة لندن.

هدف الاسطورة صلاح

هداف البريمرليغ 🇪🇬👑 pic.twitter.com/a4C14Vgccq — ‘𝑮𝒆𝒓𝒓𝒂𝒓𝒅𝒂𝑯𝒐𝒍𝒊𝒄 (@StevenAGGER) April 3, 2021

المصدر: RT