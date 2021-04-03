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"أصدقاء" الأمس "أعداء" اليوم.. محمد صلاح أساسيا والنني على دكة البدلاء

الرياضة

RT
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يحتضن ملعب "الإمارات"، اليوم السبت، في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، اللقاء المرتقب بين أرسنال وضيفه ليفربول، في قمة منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر عشاق كرة القدم عامة والمصرية خاصة، على أحر من جمر، مواجهة النجمين المصريين محمد صلاح هداف فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط أرسنال، وذلك بعد أيام قليلة من دفاعهما معا عن ألوان منتخب "الفراعنة"، لكن الأخير بقي على دكة البدلاء.

وسيبدأ الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال "المدفعجية" بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الريدز".

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "المدفعجية":

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ويحتل ليفربول، قبل هذه المباراة، المركز السابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 46 نقطة.

بينما يشغل أرسنال المرتبة التاسعة برصيد 42 نقطة.

المصدر: "twitter.com/LFC"

  

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