"أصدقاء" الأمس "أعداء" اليوم.. محمد صلاح أساسيا والنني على دكة البدلاء

يحتضن ملعب "الإمارات"، اليوم السبت، في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، اللقاء المرتقب بين أرسنال وضيفه ليفربول، في قمة منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر عشاق كرة القدم عامة والمصرية خاصة، على أحر من جمر، مواجهة النجمين المصريين محمد صلاح هداف فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط أرسنال، وذلك بعد أيام قليلة من دفاعهما معا عن ألوان منتخب "الفراعنة"، لكن الأخير بقي على دكة البدلاء.

وسيبدأ الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال "المدفعجية" بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الريدز".

🚨 Four changes from last time...



➡️ Holding, Gabriel, Ceballos, Pepe

⬅️ David Luiz, Mari, Xhaka, Saka#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) April 3, 2021

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "المدفعجية":

⭐️ 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⭐️



The Reds to face @Arsenal tonight 👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 3, 2021

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ويحتل ليفربول، قبل هذه المباراة، المركز السابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 46 نقطة.

بينما يشغل أرسنال المرتبة التاسعة برصيد 42 نقطة.

المصدر: "twitter.com/LFC"