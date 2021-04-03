مانشستر سيتي يروض "ثعالب" ليسر

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب مضيفه ليستر سيتي بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 "للبريمير ليغ".

ووقع على ثنائية مانشستر سيتي كل من المدافع الفرنسي بينجامين ميندي، والمهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس، في الدقيقتين (58 و74) على الترتيب، في ملعب "الاتحاد".

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ورفع مانشستر سيتي بقيادة مدربه "الفيلسوف" الإسباني بيب غوارديولا، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 74 نقطة حصدها من 31 مباراة، مبتعدا في الدوري بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه وصيفه وجاره مانشستر يونايتد، الذي يستضيف فريق برايتون، مساء غد الأحد.

بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 56 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT