مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.. العرب ممثلون بـ8 منتخبات

بعد إسدال الستار منتصف الأسبوع الجاري على التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022، تستعد منتخبات القارة السمراء، لخوض مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وانطلقت المرحلة الأولى من التصفيات في سبتمبر 2019، بنظام خروج المغلوب، وأسفرت عن تأهل 14 منتخبا للمرحلة الثانية.

ويشارك في المرحلة الثانية (مرحلة المجموعات)، التي ستنطلق منافساتها في التوقف الدولي المقبل في شهر يونيو، 40 منتخبا، هي المنتخبات الـ26 الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تم إعفاؤها من خوض الدور الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهل من الدور الأول، الذي شاركت فيه المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف "الفيفا".

وتم توزيع المنتخبات الـ40 المشاركة في المرحلة الثانية على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو المجموعات (10 منتخبات) إلى المرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقا لتصنيف "الفيفا"، بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، على أن يلعب كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وإياب، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين لكأس العالم، لتتأهل في نهاية المطاف 5 منتخبات إفريقية إلى مونديال قطر.

وتسعى المنتخبات العربية الثمانية (المغرب، تونس، مصر، الجزائر، ليبيا، السودان، موريتانيا، جيبوتي)، المشاركة في دور المجموعات (المرحلة الثانية من التصفيات)، للمضي قدما في التصفيات من أجل حجز إحدى البطاقات الخمس للصعود للمونديال القطري، علما بأن منتخبات تونس، مصر، المغرب، نيجيريا، والسنغال، مثلت إفريقيا في المونديال الفائت "روسيا 2018".

وفيما يلي مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر:

المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، ليبيريا.

المجموعة الرابعة: الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.

المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا.

المجموعة السابعة: غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو.

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.

المصدر: RT