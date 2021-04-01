دورة ميامي.. آغوت يطيح بالروسي مدفيديف في ربع النهائي

حقق الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحته بالروسي دانييل مدفيديف، من الدور ربع النهائي لدورة ميامي للتنس، أولى دورات الألف نقطة للرجال، بواقع 6-4، و6-2.

ودخل مدفيديف، المصنف الأول في الدورة، المباراة وهو مرشح لبلوغ نصف النهائي ومتابعة عروضه القوية منذ مطلع الموسم الحالي، حيث بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وتوج بطلا لدورة مرسيليا الفرنسية، ليرتقي إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

You cannot pass this wall ❌ @BautistaAgut is rock solid tonight at the #MiamiOpen 👏 pic.twitter.com/wtjWkNTDb3 — ATP Tour (@atptour) April 1, 2021

ولكن آغوت، أثبت أنه العقدة المستعصية لمنافسه الروسي، لأنه حقق عليه الفوز للمرة الثالثة في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

First #MiamiOpen SF for @BautistaAgut 👏



RBA beats top seed Medvedev 6-4, 6-2 and will play Jannik Sinner for a place in the final. pic.twitter.com/r9nESttFYb — ATP Tour (@atptour) April 1, 2021

ويلتقي آغوت في الدور التالي مع الإيطالي، يانيك سينر، الفائز على الكازاخستاني، ألكسندر بوبليك 7-6، و6-4.

المصدر: أ ف ب