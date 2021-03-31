شاهد.. رد فعل "جنوني" للاعب بعد سماعه خبر استدعائه لمنتخب تركيا

تلقى مدافع فريق "غوزتبه" صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري التركي لكرة القدم في الموسم الحالي ألباسلان أوزتورك، خبر استدعائه إلى صفوف منتخب بلاده بفرحة عارمة.

ونشر نادي غوزتبه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، للاعبه لحظة تلقيه خبر استدعائه إلى صفوف منتخب تركيا عبر مكالمة هاتفية، وهو يقفز من الفرحة بشكل هستيري.

وتم استدعاء ألباسلان أوزتورك (27 عاما) الذي يحمل الجنسية البلجيكية أيضا، للمنتخب التركي قبل مباراته أمام ضيفه اللاتفي (3-3) ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وظل اللاعب جالسا على مقاعد البدلاء.

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وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطة على كل من هولندا، ومونتينيغرو "الجبل الأسود"، والنرويج.

بينما تشغل لاتفيا المرتبة الرابعة على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة، ومن ثم جبل طارق في المركز الخامس والأخير من دون نقاط.

أما فريق غوزتبه من مدينة إزمير، فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة حصدها من 30 مباراة، بينما يتربع فريق بشكتاش على عرش صدارة الدوري برصيد 64 نقطة حصدها من 29 مباراة.

المصدر: وكالات