البرتغال تنجو من كمين لوكسمبورغ (فيديو)

حول منتخب البرتغال تأخره بهدف إلى فوز على لوكسمبورغ (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وفاجأ جيرسون رودريغيز لاعب لوكسمبورغ الضيوف بهدف سجله في الدقيقة 30، ورد المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 51 ووضع بلاده في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهو السادس له في مرمى لوكسمبورغ والحادي والثلاثين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهايات كأس العالم.

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واختتم اللاعب البديل جواو بالينيا ثلاثية البرتغال في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

ورفع منتخب البرتغال رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، ليتصدر قائمة المجموعة الأولى، متجاوزا بفارق الأهداف منتخب صربيا الذي تغلب بدوره على مضيفه الأذربيجاني بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما بقي منتخب لوكسمبورغ في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومن ثم أذربيجان وإيرلندا، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب من دون نقاط، وخاض كل من المتخبات الثلاثة مباراتين.

ويلعب منتخب قطر في هذه المجموعة، ولكن مشاركته تقتصر فقط على التحضير لبطولة كأس العالم التي ستقوم مبارياته على أرضه في شتاء 2022.

المصدر: RT