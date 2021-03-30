شاهد.. رونالدو يهدر فرصة ذهبية للتسجيل

ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز منتخب بلاده على لوكسمبورغ (3-1) يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لأبطال أوروبا، في الدقيقة 51 من زمن اللقاء، وهو السادس له في مرمى لوكسمبورغ والحادي والثلاثين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهايات كأس العالم والـ 103 في مسيرته الاحترافية ليصبح على بعد 6 أهداف من معادلة رقم الهداف التاريخي للمنتخبات الإيراني علي دائي.

RONALDO SCORES!



His 103rd senior international goal 🇵🇹 pic.twitter.com/kjFdfRkqfh — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2021

ولكن رونالدو أهدر فرصة ذهبية للتسجيل في الدقيقة 78 عندما انفرد بالمرمى، ولكن أنتوني لوبيز حارس مرمى لوكسمبورغ المتألق تصدى ببراعة لكرته.

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ورفع منتخب البرتغال رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، ليتصدر قائمة المجموعة الأولى، متجاوزا بفارق الأهداف منتخب صربيا الذي تغلب بدوره على مضيفه الأذربيجاني بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما بقي منتخب لوكسمبورغ في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومن ثم أذربيجان وإيرلندا، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب من دون نقاط، وخاض كل من المتخبات الثلاثة مباراتين.

المصدر: RT