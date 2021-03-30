هل ينتقم رونالدو لهدفه "المسروق" الليلة؟

يحل منتخب البرتغال ضيفا ثقيلا على منتخب لوكسمبورغ مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ويدخل منتخب البرتغال هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على المركز الأول في المجموعة الأولى، المؤهل مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

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ويحتل منتخب "برازيليي أوروبا" مركز الوصافة في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الصربي المتصدر.

بينما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم أذربيجان وإيرلندا، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب من دون نقاط.

كما يلعب المنتخب القطري في هذه المجموعة، ولكن مشاركته تقتصر فقط على التحضير لبطولة كأس العالم التي ستقوم مبارياته على أرضه في شتاء 2022.

وخرج المنتخب البرتغالي بتعادل "ظالم" من مباراته أمام مضيفه الصربي (2-2) يوم السبت الماضي، بعد إلغاء "سرقة" هدف قائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا"هدفا لمنتخب بلاده، في الثواني الأخيرة من المباراة في مرمى صربيا، ولكن الحكم الهولندي داني ماكيلي، البالغ من العمر 38 عاما، رفض احتسابه بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى.

المصدر: وكالات