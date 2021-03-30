صورة لطاقم منتخب المغرب تثير جدلا واسعا

أثارت صورة لطاقم منتخب المغرب أثناء حصة تدريبية خاضها "أسود الأطلس" أمس الاثنين استعدادا لمواجهة بوروندي مساء اليوم، جدلا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر رواد التواصل الاجتماعي من عدد أعضاء الطاقم الخادم لمنتخب المغرب، قياسا بالأداء الذي يقدمه الفريق، بقيادة المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش.

وانتشرت الصورة المأخوذة من لقطة عرضية على هامش تغطية قناة "الرياضية" لتدريب المنتخب، أمس الاثنين، وتم إرفاقها بتعليقات ساخرة، من قبيل: "18 عضوا في طاقم المنتخب بما يعادل عضوا لكل لاعب.. دون احتساب مجموعة من العاملين الذين يشتغلون خارج رقعة الملعب لتأمين راحة الأسود، لكن لا أداء ولا ألقابا".

بينما ذهبت فئة أخرى تخمن الميزانية المخصصة للطاقم المشتغل مع "الأسود" وتتحسر عليها، علما أن راتب مدرب المنتخب خليلوزيتش، الذي صرح أمس بأنه مازال في حاجة إلى الوقت لبناء منتخب والثبات على التشكيل المثالي، يظل من أعلى رواتب المدربين في إفريقيا.

وما زاد من جدلية الصورة المذكورة هو بروزها تزامنا مع تصريحات خليلوزيتش، التي صنفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في خانة "المستفزة"، عندما رد على سؤال صحافية، أمس، قائلا: "من قال إن لدينا فريقا استثنائيا بمميزات فردية مبهرة؟ وبماذا فاز هذا الفريق؟”، علما أن مهمة المدرب، التي من أجلها تم التعاقد معه بمقابل مالي سخي ومميزات مغرية هي أن يستثمر إمكانيات لاعبي المنتخب من أجل الفوز بالألقاب، وليس التذكير بـ"قائمة منجزات الأسود" وشحذ الوقت مع كل ظهور شاحب للمنتخب.

المصدر: "hespress"