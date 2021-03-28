السودان يحسم مواجهة جنوب إفريقيا بثنائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الـ9 في تاريخه (فيديو وصور)

انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون العام المقبل، بفوزه على ضيفه الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات.

وسجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبد الرحمن في الدقيقتين 5 و31 على الترتيب.

صقور الجديان إلى الكاميرون! 🔥🇸🇩



منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ 9 في تاريخه! 👏🥳#TotalAFCON | @SFASocial | #TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/fFPr2xTa66 — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 28, 2021

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى وصافة منتخبات المجموعة الثالثة، لينتزع بطاقة التأهل الثانية رفقة المنتخب الغاني صاحب الصدارة (13 نقطة)، والذي اختتم مشواره في التصفيات بالفوز بنتيجة 3-1 على منتخب ساوتومي وبرينسيب صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب الجنوب إفريقي عند 10 نقاط في المركز الثالث وتنازل عن بطاقة المشاركة في أمم إفريقيا التي كانت تبدو بالمتناول منذ جولتين، بعد أن اكتفى بنقطة واحدة من مباراتيه الأخيرتين من أصل ست نقاط ممكنة، فيما حصد المنتخب السوداني العلامة الكاملة.

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والسودان هو سادس منتخب عربي يتأهل إلى أمم إفريقيا المقبلة بعد أن ضمنت 5 منتخبات تأهلها مسبقا وهي مصر والجزائر والمغرب وتونس وجزر القمر.

المصدر: RT