السودان يحسم مواجهة جنوب إفريقيا بثنائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الـ9 في تاريخه (فيديو وصور)
انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون العام المقبل، بفوزه على ضيفه الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات.
وسجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبد الرحمن في الدقيقتين 5 و31 على الترتيب.
رأسية رائعة من سيف تيري تعلن عن الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في شباك #جنوب_افريقيا#شجع_صقور_الجديان@hash_sudan@Sudan_Trending@SUDTwittUN#السودان_جنوب_افريقياpic.twitter.com/Ukv9GyxUuB— سودان سبورت 56 (@SUDANSPORT56) March 28, 2021
الهدف الثاني بتوقيع محمد عبد الرحمن "الغربال" .. هدف بطريقة رائعة في شباك جنوب افريقيا @hash_sudan@Sudan_Trending@SUDTwittUN#السودان_جنوب_افريقياpic.twitter.com/6xtlMjVNmp— سودان سبورت 56 (@SUDANSPORT56) March 28, 2021
صقور الجديان إلى الكاميرون! 🔥🇸🇩— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 28, 2021
منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ 9 في تاريخه! 👏🥳#TotalAFCON | @SFASocial | #TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/fFPr2xTa66
وبهذا الفوز، رفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى وصافة منتخبات المجموعة الثالثة، لينتزع بطاقة التأهل الثانية رفقة المنتخب الغاني صاحب الصدارة (13 نقطة)، والذي اختتم مشواره في التصفيات بالفوز بنتيجة 3-1 على منتخب ساوتومي وبرينسيب صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
نجوم المنتخب يحتفون بالمدرب فيلوود #شجع_صقور_الجديان@hash_sudan@Sudan_Trendingpic.twitter.com/IVCfzxvOE6— سودان سبورت 56 (@SUDANSPORT56) March 28, 2021
في المقابل، توقف رصيد المنتخب الجنوب إفريقي عند 10 نقاط في المركز الثالث وتنازل عن بطاقة المشاركة في أمم إفريقيا التي كانت تبدو بالمتناول منذ جولتين، بعد أن اكتفى بنقطة واحدة من مباراتيه الأخيرتين من أصل ست نقاط ممكنة، فيما حصد المنتخب السوداني العلامة الكاملة.
رقصة التأهل لا يضاهيها شيء! 🤣🕺— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 28, 2021
شعور الشعب السوداني بالكامل بعد تأهل اليوم. 🥳#TotalAFCON | @SFASocial | #TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/yCpzPb9hyW
والسودان هو سادس منتخب عربي يتأهل إلى أمم إفريقيا المقبلة بعد أن ضمنت 5 منتخبات تأهلها مسبقا وهي مصر والجزائر والمغرب وتونس وجزر القمر.
المصدر: RT