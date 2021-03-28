فرنسا تحقق انتصارها الأول في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

تغلب المنتخب الفرنسي بطل العالم على مضيفه الكازاخي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

وسجل هدفي "الديوك" عثمان ديمبلي والأوكراني سيرغي ماليي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 20 و44 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، حقق المنتخب الفرنسي بطل مونديال روسيا عام 2018 فوزه الأول في التصفيات بعد تعادله في الجولة الأولى مع ضيفه الأوكراني بنتيجة 1-1، ورفع منتخب "الديوك" رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

المصدر: RT