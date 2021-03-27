تصفيات مونديال قطر.. روسيا تتغلب على سلوفينيا وتعزز صدارتها (فيديو)

حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على ضيفه السلوفيني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل ثنائية المنتخب الروسي أرتيوم دزيوبا في الدقيقتين 26 و35، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد جوسيب إيليشيش في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

Дзюба и Кузяев лучше всех разобрались в штрафной – и Артем аккуратно катнул в уголок 😍



Вот таким получился первый гол в сегодняшнем матче 💪 pic.twitter.com/nHVmJW4afD — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

Дзюба уже выстрелил дублем ⚽️⚽️



Лови его 29-й гол за сборную – до рекорда Кержакова остался лишь один мяч 👏👏👏



Догонит сегодня? Узнаем на МАТЧ ПРЕМЬЕР во втором тайме 📺https://t.co/1k0J8B6Ja5pic.twitter.com/zwC1hRoai3 — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

Иличич показал класс 🤩



Мастерский удар в одно касание – и счет стал 2:1. Ждем такую же ответку одноклубнику от Миранчука 💪 pic.twitter.com/nFdZNxClWv — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط معززا صدارته لمنتخبات المجموعة الثامنة، بعد فوزه في الجولة الأولى على مالطا بنتيجة 3-1 الأربعاء الماضي.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب السلوفيني الوصيف عند 3 نقاط جمعها من فوزه على نظيره الكرواتي ضمن الجولى الأولى من التصفيات.

المصدر: RT