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روسيا تتغلب على مالطا بثلاثية في مستهل مشوارها في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

روسيا تتغلب على مالطا بثلاثية في مستهل مشوارها في تصفيات مونديال قطر (فيديو)
AFP Matthew Mirabelli
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تغلب المنتخب الروسي على مضيفه المالطي 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتناوب على تسجيل ثلاثية روسيا كل من أرتيوم دزيوبا وماريو فرنانديز وألكسندر سوبوليف في الدقائق 23 و35 و89 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جوزيف مبونغ في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب الروسي نقاط المباراة الثلاث وصعد إلى المركز الأول في المجموعة الثامنة متقدما بفارق الأهداف على سلوفينيا التي تغلبت بدورها على كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018 بهدف دون رد.

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وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة الثامنة تعادل المنتخب السلوفاكي مع مضيفه القبرصي من دون أهداف ليتقاسما نقاط المباراة.

المصدر: RT

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