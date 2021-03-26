رالي أكروبوليس يعود إلى روزنامة بطولة العالم لأول مرة منذ 2013

سيعود رالي أكروبوليس اليوناني الشهير إلى بطولة العالم للراليات للمرة الأولى منذ عام 2013، وذلك ليحل بدلا من رالي تشيلي في روزنامة 2021 بحسب ما أعلن المنظمون اليوم الجمعة.

وبات رالي تشيلي الذي كان مقررا بحسب الروزنامة بين 9 و12 سبتمبر المقبل، خارج البطولة هذا الموسم بسبب قيود السفر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ما فتح الباب أمام عودة الرالي اليوناني الشهير بطرقاته المتعرجة المليئة بالحصى ما جعله أحد أصعب مراحل البطولة وأكثرها تحديا لقدرات السائقين.

#WRC - The iconic #AcropolisRally Greece 🇬🇷 will join the @OfficialWRC schedule on September 9-12, returning after an eight-year absence. It replaces Copec Rally Chile cancelled due to continuing COVID-19 challenges. Full Story 👇https://t.co/7fK54BxWuT — FIA (@fia) March 26, 2021

إقرأ المزيد

وقال مروج بطولة العالم للراليات إن رالي أكروبوليس "سيشكل الجولة العاشرة من الموسم بين 9 و12 سبتمبر، ليحل بدلا من رالي تشيلي الذي ألغي لسوء الحظ نتيجة استمرار قيود السفر وغيرها بسبب الجائحة".

وأشار البيان إلى أن بطولة العالم للراليات أبرمت "اتفاقا لأعوام عدة" مع الحكومة اليونانية لعودة رالي أكروبوليس الذي كان على روزنامة البطولة العالمية من 1973 حتى 2013.

وكان البطل الإسكتلندي الراحل كولين ماكراي الأكثر تتويجا في هذا الرالي بعدما أحرزه 5 مرات، آخرها عام 2002.

المصدر: أ ف ب