فرستابن الأسرع في أول جولة تجارب بجائزة البحرين الكبرى

سجل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن خلال جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة البحرين الكبرى على حلبة الصخير الجمعة بمستهل موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات.

وكان فرستابن صاحب أسرع أداء أيضا خلال اختبارات ما قبل الموسم التي أقيمت على حلبة الصخير في وقت سابق من الشهر الجاري ليرشح كثيرون الفريق لأداء متميز هذا الموسم.

A flying start to 2021 for @Max33Verstappen and @redbullracing 🚀



The last time Mercedes didn't top the first practice session of the season was back in 2014#BahrainGP 🇧🇭 #F1https://t.co/eHGExMUnCp — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

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واليوم تفوق فرستابن على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و31.394 ثانية.

وتخلف الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بفارق 0.289 ثانية عن بوتاس في هذه الجولة ليحتل المركز الثاني.

وكان بوتاس فاز بالسباق الافتتاحي لموسم البطولة في العامين الماضيين.

وسجل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين ثالث أسرع زمن، في حين احتل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الرابع في الجولة بفارق 0.527 عن فرستابن.

المصدر: "رويترز"