بالفيديو.. مشجع يقتحم احتفالات فريقه ويلحق أضرارا جسيمة

شهدت احتفالات لاعبي دينامو موسكو بكأس الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، مشاجرة طغت على أجواء الاحتفال باللقب، بمدينة بطرسبورغ الروسية، والتي انتهت بنقل أحد مشجعي الفريق إلى المستشفى.

وهرع أحد المشجعين إلى لاعبي فريق دينامو موسكو للاحتفال بالنصر معهم.

وتظهر اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة شخص مجهول تجاوز اللاعبين للوصول إلى الكأس المرفوعة، قبل أن يركض إليه أحد أفراد أمن الصالة الرياضية وإبعاده عن اللاعبين.

لكن المشجع قاوم قبل أن يتم جره بعيدا عن ساحة الاحتفال، وبدى اللاعبون الذين توقفوا عن الاحتفال في حيرة من أمرهم لفهم ما يجري.

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وأشار رئيس رابطة مشجعي عموم روسيا، ألكسندر شبريجين، إلى أن الأطباء يشتبهون في حدوث كسر في فقرات عنق المشجع إثر المشاجرة بينه وبين رجال حفظ الأمن.

ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادثة التي أدت إلى نقل المشجع للمستشفى.

وتبين لاحقا أن المشجع ملقب باسم "ديما تشيلسي"، وهو معروف بين مشجعي دينامو بإثارته للمشاكل ويقدم نفسه كموظف في نادي دينامو.

وفاز دينامو موسكو بكأس الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، ثاني أهم مسابقة أوروبية للكرة الطائرة، للمرة الثالثة في تاريخه.

المصدر: ren.tv