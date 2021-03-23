مدرب فيورنتينا الإيطالي يعلن استقالته بعد 4 أشهر من تسلم مهامه

أعلن مدرب نادي فيورنتينا صاحب المركز الـ14 في الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، تشيزاري برانديلي استقالته من تدريب فريقه بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه على رأس الجهاز الفني.

وقال المدرب في رسالة نشرها النادي على صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء: "في الأشهر الأخيرة، نما ظل في داخلي بدل من طريقة رؤيتي للأشياء".

وأضاف: "أتيت إلى هنا لإعطاء 100 في المئة، ولكن فور شعوري بأن الأمور لم تعد ممكنة، ومن أجل مصلحة الجميع قررت التراجع".

وتابع: "أعلم أن مسيرتي التدريبية قد تتوقف هنا، ولكني لست نادما وليس من الوارد أن أفعل ذلك".

Cesare Prandelli resigns as Fiorentina coach.



The details ⬇️ #Fiorentinahttps://t.co/kqvHh22GKZ — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 23, 2021

إقرأ المزيد

وكان فيورنتينا أعلن في وقت سابق في بيان أن المدرب البالغ 63 عاما "قدم استقالته إلى إدارة النادي".

وأضاف النادي التوسكاني: "بكثير من الأسف، وافق النادي على طلب المدرب وتفهم الأسباب التي هي أبعد من كرة القدم".

وفور الإعلان عن الاستقالة، تداولت وسائل إعلام محلية إمكانية عودة السلف جوزيبي ياكيني الذي خلفه برانديلي في 9 نوفمبر 2020 إلى ملعب "أرتيميو فرانكي".

وكان برانديلي عاد إلى نادي الـ"فيولا" بعدما سبق أن أشرف عليه بين عامي 2005 و2010، وقاده إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 2008، وإلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2010.

ولكن مذ تسلم مهامه مجددا، تردت النتائج وتراجع فيورنتينا مركزين ليحتل المركز الرابع عشر، متقدما بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط عقب الخسارة أمام ميلان 2-3 الأسبوع الماضي.

وغادر برانديلي فيورنتينا في المرة الأولى من أجل تولي تدريب المنتخب الوطني، مع الفشل الذريع الذي رافق الخروج من دور المجموعات لنهائيات مونديال 2010، قبل أن يقود "الأتزوري" إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2012 التي خسرها أمام إسبانيا برباعية نظيفة.

وبعد عامين تخلى عن مهامه بعدما خرج المنتخب الوطني مرة جديدة من دور المجموعات لمونديال البرازيل 2014، قبل أن يتنقل بين أندية غلطة سراي التركي وفالنسيا الإسباني والنصر الإماراتي وجنوى.

المصدر: أ ف ب