"كرش" صلاح يثير السخرية على مواقع التواصل بعد ظهوره بتدريبات "الفراعنة" (صور)

أثار ظهور محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، في تدريبات "الفراعنة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديث الكثير من المتابعين عن اختلاف في شكل بطنه.

ووصل صلاح إلى مصر، مساء الأحد، وشارك أمس الاثنين في مرانه الأول مع "الفراعنة"، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما يومي 25 و29 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيسبوك" صورا من تدريبات "الفراعنة".

وفور نشر صور مشاركة صلاح في تدريبات منتخب بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من المتابعين أن بطن نجم ليفربول تبدو مرتفعة قليلا عن معدلها الطبيعي، ما أثار موجة واسعة من السخرية والتساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى ذلك.

واعتداد صلاح من وقت لآخر على نشر صور من تدريباته عبر حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 41.6 مليون شخص حول العالم، تظهر عضلات بطنه المقسمة واهتمامه بلياقته البدنية.

ونشر الاتحاد المصري اليوم الثلاثاء صورا من تدريبات "الفراعنة" الأخيرة قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي