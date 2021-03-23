الكشف عن السبب في موافقة نيمار على التجديد لباريس سان جيرمان

يقترب النجم البرازيلي نيمار من توقيعه عقد التجديد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026، وتشير المعلومات إلى أنه سيحصل على "مكافأة ضخمة" في حال فاز النادي الباريسي بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن حجم المكافأة كانت أحد العوامل التي أثرت على قرار نيمار بالبقاء مع الفريق الفرنسي حتى الوصول لعمر الـ 34 عاما، إلا أنها لم تكشف عن قيمتها الرقمية.

#Ligue1⚽



✍️Neymar rubricaría su firma hasta verano de 2026 en las próximas semanas



💰Las informaciones apuntan a que obtendría un “enorme bonus” si el PSG gana la Championshttps://t.co/tRUcLm95nw — Diario SPORT (@sport) March 22, 2021

إقرأ المزيد

ويستمر العقد الحالي للنجم البرازيلي البالغ 29 عاما حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022 وكان هو العقد الأول له مع باريس سان جيرمان، الذي وقعه معه في 2017، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، التي بلغت 222 مليون يورو.

وحاول برشلونة استعادة نيمار، في صيف 2019، إلا أن تمسك النادي الباريسي ببقائه، حال دون إتمام الصفقة.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن تأكيدات حول رحيل نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية عقده الحالي، وعودته لبرشلونة.

يذكر أن نيمار لعب 18 مباراة بقميص بي سي جي هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم 13 هدفا وصنع ستة.

المصدر: sport.es