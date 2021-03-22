ميسي "ذهب الكتلان" يحطم رقما قياسيا جديدا

فرض قائد برشلونة ليونيل ميسي سطوته على مباراة فريقه التاريخية أمام مضيفه ريال سوسييداد، التي انتهت لمصلحة البرسا (6-1)، محققا رقما قياسيا جديدا أضافه إلى خزانة أرقامه الاستثنائية.

المباراة كانت تاريخية لـ برشلونة أمس الأحد في الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي عرف أسطورته ميسي رقما قياسيا جديدا، بعد أن صار أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي، بواقع 768 مباراة، متخطيا تشابي هيرنانديز- 767.

HE'S DONE IT 👏



Leo Messi has overtaken Xavi to become Barcelona's record appearance holder with 768 🐐 pic.twitter.com/L6gYY0S1Bj — ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2021

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كما خاض ميسي مباراته رقم 511 بقميص النادي الكتالوني، في مسيرته بالدوري الإسباني، وتجاوز إيكر كاسياس، قائد ريال مدريد السابق، وتساوى مع راؤول غارسيا، لاعب أتليتك بلباو في المركز السابع.

وسجل النجم الأرجنتيني في مواجهة ريال سوسييداد هدفين من ضمن الأهداف الستة للبرسا، ليرفع ميسي رصيده إلى 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما سجل ميسي هدفه رقم 15 في مرمى ريال سوسييداد وبات أكثر من يهز شباكه في الدوري الإسباني، بالتساوي مع جييرمو جوروستيزا، وكارلوس سانتيانا، وكريستيانو رونالدو.

وبات ميسي أكثر من سجل في مرمى ريال سوسييداد على ملعب ريالي أرينا برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع غاريث بيل، نجم توتنهام الحالي.

ورفع ميسي، البالغ 33 عاما، رصيد إسهاماته التهديفية هذا الموسم إلى رقم 23، حيث سجل 16 هدفا، وصنع 7 أهداف لزملائه، وهي الحصيلة الأفضل بين كافة لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

المصدر: RT