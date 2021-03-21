شاهد.. الساحر ميسي يتوهج ويحرز هدفين في مباراة تاريخية

ألحق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بمضيفه ريال سوسييداد في عقر داره (6-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وشارك ليونيل ميسي في مباراته رقم 768 بقميص برشلونة، في كل المسابقات، وأصبح بذلك اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، متجاوزا بذلك زميله السابق، تشافي هيرنانديز.

وافتتح المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 37، وضاعف زميله المدافع الأمريكي سيرجينو دست النتيجة، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وعاد سيرجينو دست في الشوط الثاني، وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث "للبلوغرانا" في الدقيقة 53.

واحتفل ليونيل ميسي بمباراته التاريخية بإحرازه الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 56، ومن ثم المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 71.

#الدوري_الاسباني



الدوري الاسباني : ريال سوسيداد 0 × 4 برشلونة | هدف ميسي



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وعاد ميسي ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والسادس "للبرسا" في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

#الدوري_الاسباني



الدوري الاسباني : ريال سوسيداد 1 × 6 برشلونة | هدف ميسي



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‌@theeaglesport1

حساب التلغرامhttps://t.co/2RxiOee8PO

حساب السناب شاتhttps://t.co/tqd77zUtRlpic.twitter.com/GF63fKRmnb — أهداف المباريات (@Thebestgoals2) March 21, 2021

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بينما سجل المهاجم أندير بارينتشيا هدف أصحاب الأرض اليتيم، بحلول الدقيقة 77 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أنويتا" بمدينة سان سيباستيان.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 62 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-0) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من يوم الأحد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

في المقابل، توقف رصيد ريال سوسييداد عند 45 نقطة، ويحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT