بالفيديو.. هدف "العضاض" سواريز في مرمى ديبورتيفو ألافيس

خرج فريق أتلتيكو مدريد من عنق الزجاجة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-0) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو "الروخي بلانكوس" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له في الدقيقة الـ54 بتسديدة رأسية رائعة.

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يشار إلى أن المهاجم خوسي لويس سامارتين ماتو أضاع ضربة جزاء للضيوف في الوقت القاتل قبل أربع دقائق من الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، وعزز تربعه على عرش صدارة الليغا، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن جاره ووصيفه ريال مدريد، و7 نقاط عن برشلونة، الذي يلعب أمام مضيفه ريال سوسييداد، اليوم أيضا، على ملعب "أنويتا" بمدينة سان سيباستيان.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 23 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT