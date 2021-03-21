ترتيب أفضل هدافي الليغا بعد ثنائية ميسي وبنزيما وهدف سواريز

ابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، موسعا الفارق إلى 4 أهداف بينه وبين زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

واحتفل ليونيل ميسي بمشاركته في مباراته رقم 768 بقميص برشلونة، بتسجيل هدفين في مرمى ريال سوسييداد (6-1)، يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 لليغا، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا.

بينما قاد الأوروغوياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله في الدقيقة الـ54 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

كما ساهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في فوز فريقه ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو (3-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب "بالايدوس" في مدينة فيغو.

وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليغا الإسبانية، حتى الآن:

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Leo Messi extends his lead at the top of the #Goalscorers charts!



⚽️ @iqoniq ⚽️ pic.twitter.com/OovHB6VopC — LaLiga English (@LaLigaEN) March 21, 2021

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1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 23 هدفا

2- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – برصيد 19 هدفا

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 17 هدفا

3- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 16 هدفا

4- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 15 هدفا

5- السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 12 هدفا

6- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 11 هدفا

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- الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 11 هدفا

8- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 10 أهداف

9- الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 9 أهداف

- إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 9 أهداف.

المصدر: RT