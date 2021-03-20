شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد ومضيفه سيلتا فيغو
تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفي التقدم للفريق الملكي في الدقيقتين (20 و30) بعد تمريرتين حاسمتين من النجم الألماني توني كروس.
كل الحكومات فاسدة الا بنزيما #ريال_مدريد_سيلتا_فيغوpic.twitter.com/A7o5Mwebsy— عباس كاظم 🇮🇶🇧🇷 (@abbas_arsnel) March 20, 2021
الدوري الاسباني : سيلتا 0 × 2 ريال مدريد | هدف بنزيما— a7mede (@a7mede_bh2) March 20, 2021
تابع الحساب الأساسي على توتير
2@a7mede_bh
حساب الانستغرام @a7mede_bh2
حساب التيك توك@a7mede_bhpic.twitter.com/fQ0gSoDGRS
وقلص المهاجم سانتي مينا الفارق لأصحاب الأرض، بحلول 40 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "بالايدوس" في مدينة فيغو.
الدوري الاسباني : سيلتا 1 × 2 ريال مدريد | هدف سيلتا فيغو الاول— a7mede (@a7mede_bh2) March 20, 2021
تابع الحساب الأساسي على توتير
2@a7mede_bh
حساب الانستغرام @a7mede_bh2
حساب التيك توك@a7mede_bhpic.twitter.com/CVDWaUzsmQ
ويحتل ريال مدريد، قبل هذه المباراة، المركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 57 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي سيحل ضيفا على فريق ريال سوسييداد، مساء غد الأحد، على ملعب "أنويتا" بمدينة سان سيباستيان، وذلك في ختام مباريات هذه الجولة.
في المقابل، يشغل سيلتا فيغو المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الليغا، برصيد 34 نقطة.
المصدر: RT