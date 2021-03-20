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شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد ومضيفه سيلتا فيغو

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد ومضيفه سيلتا فيغو
Reuters
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تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفي التقدم للفريق الملكي في الدقيقتين (20 و30) بعد تمريرتين حاسمتين من النجم الألماني توني كروس.

وقلص المهاجم سانتي مينا الفارق لأصحاب الأرض، بحلول 40 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "بالايدوس" في مدينة فيغو.

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ويحتل ريال مدريد، قبل هذه المباراة، المركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 57 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي سيحل ضيفا على فريق ريال سوسييداد، مساء غد الأحد، على ملعب "أنويتا" بمدينة  سان سيباستيان، وذلك في ختام مباريات هذه الجولة.

 في المقابل، يشغل سيلتا فيغو المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الليغا، برصيد 34 نقطة.

المصدر: RT 

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