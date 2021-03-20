شاهد.. حارس المرمى المغربي بونو يسجل هدفا في الوقت القاتل!

أنقذ حارس المرمى المغربي ياسين بونو، فريقه إشبيلية من الهزيمة، بهدف قاتل سجله في مرمى مضيفه بلد الوليد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ووضع المهاجم التشيلي فابيان أوريلانا أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. ورد بونو بهدف التعادل في القوت القاتل المحتسب بدلا من الضائع، بعد تقدمه إلى منطقة جزاء الخصم أثناء ركلة ركنية، وتمكن من متابعة كرة "تائهة" في الشباك.

هدف الحارس المغربي ياسين بونو قبل قليل 😍🔥🔥 قبل قليل



pic.twitter.com/vNNlQ0UysP — MALEK||CAF (@football_caf) March 20, 2021

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ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، رفع بلد الوليد رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT