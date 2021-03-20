سقوط طائرة مسيرة في ملعب أتلتيك بيلباو أثناء مباراته ضد إيبار (فيديو)

توقفت مباراة أتلتيك بيلباو ضد ضيفه إيبار (1-1) اليوم السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لبعض الوقت بسبب سقوط طائرة مسيرة على أرضية ملعب "سان ماميس".

وتوقف اللقاء لفترة وجيزة في الدقيقة 68 لإزالة الطائرة المسيرة التي كانت تحمل لافتة صغيرة، ولم يصب أحد بأذى.

😱⚽️🔥 Un artefacto tecnológico aterrizó en San Mamés en el juego Athletic Bilbao-Eibar e impactó a todos los presentes https://t.co/ULw4XNEvkr — Deportes TVC (@DeportesTVC) March 20, 2021

ولم يشر تقرير حكم المباراة فالنتين بيتزارو إلى اللافتة، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن الطائرة كانت تحمل رسالة ضد ملعب بيلباو "سان ماميس" الذي يستضيف مباريات لبطولة أوروبا.

إقرأ المزيد

وكان من المفترض أن يلعب منتخب إسبانيا مباريات مجموعته في المدينة الواقعة بإقليم الباسك، وذلك قبل تأجيل بطولة أوروبا، العام الماضي بسبب وباء جائحة كورونا.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 35 نقطة، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الليغا.

بينما يشغل إيبار المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

المصدر: AP