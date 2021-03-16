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مانشستر سيتي يبلغ دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يبلغ دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال (فيديو)
Reuters /Bernadett Szabo
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صعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، إثر فوزه عليه (2-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الثلاثاء.

ووضع البلجيكي كيفين دي بروين الفريق الإنجليزي في المقدمة بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تعانق الشباك. وضاعف زميله الألماني إلكاي غوندوغان النتيجة سريعا، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست. 

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وتفوق مانشستر سيتي على بوروسيا مونشنغلادباخ (3-1)، بعد تغلبه عليه في مباراة الذهاب أيضا، بهدف وحيد.

المصدر: RT 

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