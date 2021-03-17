راموس يتفوق على رونالدو وزيدان (فيديو)

حقق الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه أتالانتا (3-1) التي جرت بينهما يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز الماتادور راموس الهدف الثاني للفريق الملكي، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

Винисиус заработал пенальти, а Рамос не подвел с реализацией 👑



Смотри, как «Реал» почти хоронит шансы «Аталанты». Точка по делу? pic.twitter.com/4uhQoWX52O — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

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ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن هذا راموس رفع رصيده إلى 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" ليتفوق بفارق هدف على أساطير الساحرة المستديرة، مثل مدربه الحالي الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو "الظاهرة" ومواطنه أدريانو، والألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

المصدر: وكالات