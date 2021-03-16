ريال مدريد يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال بجدارة (فيديو)

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه أتالانتا الإيطالي، عقب فوزه عليه (3-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما الثلاثاء.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة على طبق من ذهب مررها له زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

Бензема стал пятым игроком в истории ЛЧ, забившим 70-м голов 💪



На этот раз максимально помог Модрич: перехватил и выкатил на блюдечке 👍



«Реал» ведет 1:0, ждем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/Sr5eVmkGNWpic.twitter.com/HKWlr3wA5o — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

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وأضاف المدافع سيرخيو راموس الهدف الثاني "للميرينغي" سجله من ضربة جزاء، بعد مرور ساعة من بداية المواجهة.

وأنعش المهاجم الكولومبي لويس مورييل آمال الفريق الإيطالي في العودة من بعيد بتقليصه الفارق في الدقيقة 83، لكن الإسباني ماركو أسينسيو بدد آماله بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتالانتا في عقر داره بهدف وحيد.

المصدر: RT