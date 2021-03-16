التشكيلة الأساسية لمواجهة ريال مدريد وضيفه أتالانتا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي يحتضن اليوم الثلاثاء في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه أتالانتا الإيطالي.

واختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية، للفريق الملكي، لمواجهة ضيفه الإيطالي، وذلك، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

بينما وضع الإيطالي جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإسباني:

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتالانتا في عقر داره بهدف وحيد.

المصدر: "twitter/realmadrid/atalanta_bc"